"Мир пренебрегает угрозой, но насилие РФ растет": Данилов раскритиковал визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ приезжала с проверкой на захваченную россиянами ЗАЭС, но, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, визит специалистов не принес желаемых результатов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что мир недооценивает ядерную террористическую угрозу РФ, захватившую ЗАЭС и шантажирующую ею страны.

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью изданию Wirtualna Polska.

По его словам, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на прошлой неделе ничего не изменил. Об улучшении ситуации на станции можно было бы говорить, если бы террористы забрали оружие, взрывчатку и ушли с электростанции.

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Кроме того, Данилов отметил, что во время визита МАГАТЭ прессу не допустили, а миссия ничего не сделала.

"Они должны были настаивать на соблюдении этих договоренностей, потому что мир должен иметь информацию из независимых источников. Мир пренебрегает угрозой, которую несет захват Запорожской АЭС", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что из-за попустительства террористам, которое делает мир, Россия уже забрала часть Грузии, аннексировала незаконно Крым, сбила Boeing 777 и убила людей.

"Сколько зла и несчастья еще предстоит сделать россиянам, чтобы мир наконец это увидел? В 2008 году Россия забрала часть территории Грузии, и все не придали этому значения. В 2014 году она аннексировала Крым, реакция была похожей. Через несколько месяцев она убила 298 человек", летевших в малайзийском Boeing 777. Это последствия попустительства террористам. Масштабы насилия растут", — сказал он.

Напомним, в ISW рассказали, как Путин облажался с объяснением о своей технике на ЗАЭС.

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