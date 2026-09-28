Мир приблизился к решающему моменту: профессор раскрыл, что готовит Путин на зиму

Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин может попытаться использовать зиму как решающий этап войны против Украины.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал профессор стратегических исследований Университета Флориды, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Эндрю Михта.

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По словам профессора, администрация президента США Дональда Трампа сейчас сосредоточена на достижении двух основных целей. Для Вашингтона важно завершить войну с Ираном таким образом, чтобы это не воспринималось как поражение Соединенных Штатов, а также реализовать задачи, о которых Трамп снова заявил во время выступления в ООН.

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В частности, речь идет о недопущении получения Ираном ядерного оружия.

«Именно поэтому администрация прилагает усилия, в частности через миссию Виткоффа и Кушнера, ранее посетивших Киев и Москву, чтобы дать президенту возможность, как он сам говорит, заключить соглашение о прекращении насилия в Украине и завершении войны», — заявил Михта.

В то же время, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается в преддверии зимы заручиться максимально широкой международной поддержкой.

Михта также обратил внимание на развитие русских средств поражения. По его словам, Москва совершенствует беспилотники, в частности, устанавливая на них турбореактивные двигатели и увеличивая дальность их полета.

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«Россияне усовершенствовали свои средства поражения, особенно беспилотники, установив на них турбореактивные двигатели и увеличив дальность полета», — отметил профессор.

По мнению Михты, нынешние масштабы мобилизации в России и уровень ее подготовки могут свидетельствовать о намерении Путина сделать зимний период ключевым этапом войны.

«Так все эти встречи лишь свидетельствуют о том, насколько опаснее становится ситуация. И, возможно, мы приближаемся к решающему моменту, когда станет понятно, чего способна достичь Россия, на что готовы пойти американцы и как далеко Китай готов зайти в посредничестве, если дело дойдет до заключения соглашения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не стал подтверждать, что согласился предоставить Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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Мы ранее информировали, что Дональд Трамп назвал масштаб потерь в войне России против Украины и призвал Зеленского и Путина договариваться.

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