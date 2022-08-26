Мир реагирует на приближение ядерной катастрофы на Запорожской АЭС: миссия МАГАТЭ должно прибыть на объект

Из-за россиян Запорожская атомная электростанция полностью отключилась от сети и это тревожный сигнал. Запорожская атомная электростанция – это шесть энергоблоков. Если блок работает на полную мощность, он выдает миллион киловатт электроэнергии ежечасно. То есть того, что через час произведет один реактор обычной семье хватит на 300 лет. За счет кассет полностью забитых ураном. В каждом блоке их 163 – очень мощная штука. И крайне опасна, если допустить ошибку.

Кассеты с ураном внутри загружают в реактор раз в год – примерно столько длится топливная кампания. Если энергоблок не производит электричество, как это происходит сейчас, он становится в холодный резерв. Но это совсем не означает, что ему самому питание не нужно, отмечают в Госатомрегулировании. "Остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду", — отмечают там.

Другими словами, вот топливные сборки с ураном по всем технологическим нормам должны охлаждаться. А охлаждаться они могут только, если подключены к сети. Иначе – сценарий Фукусимы 2011 года.

За одним единственным исключением – если катастрофу в Японии повлекли природные катаклизмы, в украинском Энергодаре трагедия может произойти из-за оккупационных войск Российской Федерации. Вчера они приблизили ее к критическому пределу.

«Из-за пожара на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенного рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линии связи ранее были повреждены во время рашистских обстрелов. В результате этого два работающих энергоблока станции отключились от сети», — сообщают в «Энергоатоме».

Но сработали дизель-генераторы и спасли мир от крушения. Подобный сценарий рашисты уже применяли на Чернобыльской АЭС. Там, чтобы охлаждать хранилище отработанного ядерного топлива, сотрудники станции должны были воровать топливо у оккупантов, чтобы поддерживать питание.

Пока все энергоблоки Запорожья атомной электростанции не работают. Сегодня утром стало известно, что ЗАЭС возобновила соединение с энергосистемой Украины через линии электропередачи ТЭС. На карте хорошо видно, что они расположены рядом, но это не означает, что обе станции вышли из поля зрения оккупантов.

«Тот факт, что все энергоблоки остановлены, дает нам надежду на то, что они все же успеют охладиться, перезапустить Запорожскую атомную нам будет сложно. Но реакторы охлаждаются, и чем больше они охлаждаются, тем меньше вероятность таких прямых аварийных сценариев. Если россияне не решат перезапускать эти энергоблоки», — говорит старшая научная сотрудница НАН Украины Елена Паренюк.

Россияне же продолжают ставить опасные эксперименты на атомном объекте. Военная техника в машзале, БТРы в 50 метрах от 5-го энергоблока и постоянные обстрелы прилегающих к ЗАЭС территорий. В которых они обвиняют Украину прямо под носом МАГАТЭ и ООН. Россияне дважды созвали Совбез ООН по ситуации в Энергодаре. В последний раз, в День независимости Украины, их представитель пытался сорвать выступление президента Зеленского там. Но страну-оккупанта никто не поддержал.

На том же заседании Совбеза ООН большинство стран призвали Россию вывести войска из Запорожской атомной электростанции и поддержали создание демилитаризованной зоны на ядерном объекте. По их словам, это поможет миссии МАГАТЭ добраться туда и провести независимую оценку. Сам генеральный директор Рафаэль Гросси выразил надежду, что сможет посетить оккупированную Россией станцию в ближайшие несколько дней. Агентство Блумберг, опираясь на собственные источники, сообщило, что миссия уже готовится. В нее войдут представители охраны и безопасности и лица, отвечающие за ядерный материал. Гросси планирует приехать на станцию до 5 сентября.

Есть еще один нюанс, который должен подтолкнуть мир к изгнанию рашистов из Запорожской атомной электростанции. Еще одна катастрофа – гуманитарная – уже назревает на оккупированных россиянами Херсонщине и Запорожье. Вчера там исчез свет, а значит и вода и связь.

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