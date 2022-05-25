"Мир точно будет": Зеленский рассказал, от чего зависит окончание войны в Украине

"Мир точно будет": Зеленский рассказал, от чего зависит окончание войны в Украине

Уже 91 день идет война, которую начала Россия 24 февраля, но ее завершение зависит от некоторых конкретных вещей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что прежде всего, речь идет о желаниях сторон, а также объединенного Запада.

Об этом глава государства заявил во время украинского завтрака в Давосе.

"Это желание объединенного Запада не бояться воевать с Россией. И также это (завершение войны – Ред.) зависит от желания России. Эта война в любом случае закончится Зеленским", — подчеркнул он.

По словам президента, есть военная часть войны, которая в напряженные моменты нанесет много крови гражданским людям и военным. Уже после этой воинской части будет мирный процесс, а также стол переговоров.

"Мир точно будет. Вопрос – с кем Украина будет договариваться, то есть с каким именно президентом России", — подытожил Зеленский.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, что у Путина было несколько вариантов действий в отношении Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля. Оставшееся решение о нападении на Украину он принял после обеда 23 февраля.

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