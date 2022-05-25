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"Мир точно будет": Зеленский рассказал, от чего зависит окончание войны в Украине

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"Мир точно будет": Зеленский рассказал, от чего зависит окончание войны в Украине

Фото: Офис президента Украины

Уже 91 день идет война, которую начала Россия 24 февраля, но ее завершение зависит от некоторых конкретных вещей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что прежде всего, речь идет о желаниях сторон, а также объединенного Запада.

Об этом глава государства заявил во время украинского завтрака в Давосе.

"Это желание объединенного Запада не бояться воевать с Россией. И также это (завершение войны – Ред.) зависит от желания России. Эта война в любом случае закончится Зеленским", — подчеркнул он.

По словам президента, есть военная часть войны, которая в напряженные моменты нанесет много крови гражданским людям и военным. Уже после этой воинской части будет мирный процесс, а также стол переговоров.

"Мир точно будет. Вопрос – с кем Украина будет договариваться, то есть с каким именно президентом России", — подытожил Зеленский.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, что у Путина было несколько вариантов действий в отношении Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля. Оставшееся решение о нападении на Украину он принял после обеда 23 февраля.

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