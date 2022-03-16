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Мир уже понимает, что без признания России страной-террористом невозможно восстановить справедливость – Зеленский

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Мир уже понимает, что без признания России страной-террористом невозможно восстановить справедливость – Зеленский

Associated Press

Глава государства призывает мировую общественность признать Россию террористом.

Мир уже понимает, что без признания России страной-террористом нельзя будет добиться справедливости по отношению к Украине.

Об этом во время видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Российское государство превратилось в откровенного террориста. И ему не стыдно. Оно будет отвечать за все. Мир уже понимает, что без признания России страной-террористом невозможно восстановить справедливость и международный порядок”, - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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