Мир уже понимает, что без признания России страной-террористом невозможно восстановить справедливость – Зеленский

Глава государства призывает мировую общественность признать Россию террористом.
Мир уже понимает, что без признания России страной-террористом нельзя будет добиться справедливости по отношению к Украине.
Об этом во время видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
“Российское государство превратилось в откровенного террориста. И ему не стыдно. Оно будет отвечать за все. Мир уже понимает, что без признания России страной-террористом невозможно восстановить справедливость и международный порядок”, - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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