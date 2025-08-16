Война в Украине / © ТСН.ua

Выполнение требования президента РФ Владимира Путина, которое он якобы озвучил на саммите с президентом США Дональдолм Трампом, о выводе украинских войск со всей территории Донецкой области в обмен на прекращение боевых действий не принесет мира в Украине.

Такое мнение высказал командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По его словам, выход из Донетчины не гарантирует, что российская армия не продолжит агрессию в соседних Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы потом предложить «обмен» этих территорий на признание оккупированных частью РФ.

«Это дешевая манипуляция, направленная на продолжение кровопролитной войны, без всякого реального сценария для переговоров», — считает «Осман».

Напомним, по информации агентства Reuters, после переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп сообщил, что Путин готов заморозить большинство линии фронта, если украинские войска выйдут с территории всей Донецкой области.

Ранее журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров Трампа и Путина, сообщил, что президент государства-агрессора выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Но взамен он требует вывода украинских войск из Донецкой области.

Напомним, после саммита с Путиным президент США Дональд Трамп в интервью Fox News призвал Зеленского заключить сделку с Россией.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский будет требовать у Дональда Трампа разъяснений относительно отказа американского лидера от требования о прекращении огня.