- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 1 мин
Мир в Украине может быть построен на текущих позициях фронта – вице-президент США
Джей Ди Вэнс заявил, что поиск мирного урегулирования конфликта в Украине будет базироваться на текущей линии фронта.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон пытается найти мирное решение конфликта в Украине, которое будет базироваться на текущей линии фронта между Россией и Украиной.
Вице-президента цитирует Clash Report.
"Если учесть текущую линию столкновения, мы пытаемся найти переговорное урегулирование, с которым украинцы и россияне помогут жить, где они должны жить в отдельном мире, где прекратятся убийства", - сказал Венс.
Он добавил, что такое решение вряд ли сделает кого-то полностью счастливым, и обе стороны как украинцы, так и россияне, вероятно, будут недовольны результатом.
"Мы осуждаем вторжение России, нам не нравится то, что происходит, но нужно искать мир", - подчеркнул вице-президент.
Венс отметил, что путь к миру – это когда решительный лидер способен объединить людей вокруг прекращения конфликта.
Он также подтвердил, что США приостановили финансирование военного бизнеса в Украине и теперь концентрируются на достижении мирного урегулирования.
Ранее посол США в НАТО Мэтт Витакер подчеркнул, что Украина не уступит территории без боя, но поддерживает дипломатические усилия для окончания войны.