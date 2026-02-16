Мир "за 24 часа" от Трампа обернулся кровавым годом: гражданские потери Украины существенно возросли

Последствия российской атаки на Богодухов в феврале 2026 года, из-за которой погибли отец и трое детей / © Олег Синєгубов

Несмотря на обещания президента США Дональда Трампа завершить войну «за 24 часа», 2025 год стал одним из самых кровавых для мирных украинцев. Количество жертв среди гражданских выросло на 26%, а российские атаки стали более целенаправленными и жестокими.

Об этом говорится в статье Independent.

По данным правозащитной организации Action on Armed Violence, в 2025 году потери среди гражданского населения Украины увеличились на 26%. Это произошло на фоне того, что президент России Владимир Путин активизировал атаки, тогда как мирные переговоры постоянно заходили в тупик.

Потери Украины среди гражданских в 2025 году

Правозащитники сообщили, что в прошлом году было зафиксировано 14 775 пострадавших против 11 765, зафиксированных в 2024-м. В статистику за 2025 год входят 2 250 погибших (на 11% больше, чем годом ранее) и 12 525 раненых — это на 28% больше, чем в 2024 году.

Также существенно повысился средний показатель жертв на одну атаку — до 4,8, что на треть больше, чем в предыдущем году. Исследователи считают, что российские удары все чаще планируются с расчетом на максимальные потери среди гражданских.

Результата мирных переговоров нет, а РФ нарастила удары по Украине

Издание напомнило, что в течение первого года после возвращения к власти Трамп заявлял о намерении завершить войну в Украине, посадив стороны за стол переговоров. При поддержке Вашингтона украинская и российская делегации впервые с 2022 года провели совместные переговоры, однако ощутимого результата это пока не дало.

Параллельно Москва наращивала интенсивность ударов дронами и ракетами. После расширения собственного производства беспилотников российские войска смогли запускать рекордное количество боеприпасов, все чаще выбирая целями энергетические объекты и жилую застройку Украины.

Самой мощной атакой прошлого года стал удар 24 июня по Днепру. В результате обстрела поезда, жилых домов и школ погиб 21 человек, еще 314 получили ранения, среди них — 38 детей.

Эта динамика сохранилась и в 2026 году: Москва осуществила серию масштабных воздушных атак по энергетической инфраструктуре в период одной из самых суровых зим за последние годы.

«Тревожное изменение характера конфликта»

«Данные свидетельствуют о тревожном изменении характера конфликта. Меньше атак наносят больший вред. Это означает, что взрывное оружие России в Украине используется таким образом, что приводит к большему влиянию на гражданское население — из-за увеличения количества ударов дронами, применения более мощных боеприпасов, целенаправленных атак по населенным районам или повторных ударов по городской инфраструктуре», — говорится в отчете AOAV.

Перед вступлением в должность в середине января 2025 года Трамп обещал завершить войну «за 24 часа». По подсчетам CNN, он озвучивал этот тезис 53 раза во время предвыборной кампании. Впоследствии президент США объяснил, что говорил «образно», когда Москва дала понять, что не планирует прекращать массированные ночные удары и наступление на востоке, пока Киев не согласится на ее максимальные требования.

2025 год стал самым смертельным для Украины

Напомним, по данным ООН, 2025 год стал самым смертельным с начала полномасштабной войны России против Украины: количество жертв среди гражданских выросло на 31% по сравнению с 2024-м и на 70% по сравнению с 2023-м. Мониторинговая миссия зафиксировала 2514 погибших и 12142 раненых. Отмечается, что 97% пострадавших — на подконтрольных Украине территориях.

Основными причинами стали интенсивные бои и массированное применение РФ дальнобойного оружия и дронов. Самыми кровавыми атаками стали удары по Тернополю (38 погибших) и Киеву (32 погибших). Повторные удары по энергосистеме на фоне морозов в январе 2026 года создали критическую угрозу для выживания населения из-за отсутствия тепла и воды.