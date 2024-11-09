Мир, заморозка конфликта или прекращение огня: Портников сказал, на что может согласиться Путин

По мнению Портникова о мирном договоре между Украиной и Россией, сейчас вообще речь не идет. Единственное, на что может согласиться Путин, — это прекращение огня.

По мнению журналиста Виталия Портникова, Путин может пойти на соглашение о прекращении огня только тогда, когда России будет слишком сложно поддерживать интенсивность боевых действий из-за ухудшения экономической ситуации.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Есть достаточно простая ситуация. Путин декларирует войну с Украиной как борьбу против НАТО. То есть Россия ведет так называемую священную войну против НАТО, чтобы уничтожить "режим", находящийся под властью НАТО [правительство Зеленского – ред.]. Выходит, что в результате этой войны, по российским нарративам, на границе с РФ были еще одни войска НАТО!? Потому Путин никогда не согласится на условия Трампа. По крайней мере на те, о которых сейчас говорят в СМИ", – отметил журналист.

По его словам, кремлевский диктатор считает себя триумфатором в этой войне, поэтому не согласится на условия Трампа.

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"Пока Путин может защищать свои позиции, он не согласится на какие-либо условия завершения войны. Для того, чтобы он согласился на условия, выдвигаемые у Трампа, он должен капитулировать. Альтернатива – это крах его режима, какие-то войска находятся на его территории, ему грозит серьезная опасность и т.д. В таких условиях можно говорить о буферной зоне и миротворческих войсках. Впрочем, пока мы видим, что Путин видит себя триумфатором российско-украинской войны. С его точки зрения он побеждает, а его войска продолжают наступление на территорию Украины. Если Трамп хочет, чтобы он остановился, это должно быть комфортно для Путина", – добавил Портников.

В то же время, Портников считает, что Путин может согласиться только на прекращение огня. Также одним из условий может быть отсутствие гарантий безопасности для Украины.

"Если мы согласимся с идеей, что российская экономика действительно находится в нелучшем состоянии и, что очень важно, сам Путин осознает тяжелую ситуацию в экономике и нуждается в остановке войны, то он может воспользоваться желанием Трампа эту войну заморозить. Он это может сделать только при одном условии – заморозка войны по линии столкновения. Сразу объясню: есть мирный договор, заморозка конфликта и есть прекращение огня. Впрочем, на эти условия он согласится, если Украина не получит гарантии безопасности" – пояснил Виталий Портников.

Напомним, военно-политическое руководство государства-агрессора выражает готовность к мирным переговорам с Украиной, предусматривающим замораживание боевых действий после того, как ВСУ покинут Курскую область России. В Кремле считают, что диалог с США начнется после вступления в должность Дональда Трампа 20 января.

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