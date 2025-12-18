"Мира не будет": аналитики ISW объяснили истинные намерения Кремля в отношении Украины

Война в Украине / © Associated Press

Россия пока не демонстрирует никакой реальной готовности к мирному урегулированию войны, кроме сценария полной капитуляции Украины или реализации максималистских требований Кремля.

Об этом рассказали аналитики Institute for the Study of War Джессика Собески и Дженни Олмстед заявили в комментарии РБК-Украина.

По их словам, Владимир Путин и другие представители российских властей системно подтверждают стремление восстановить политический контроль над всей территорией Украины. Кремль регулярно называет украинские города, в частности Одессу, "российскими", а также апеллирует к так называемым "первопричинам" войны - термину, который фактически означает требования уничтожения украинского суверенитета и ограничения роли НАТО.

Аналитики подчеркивают, что при таких условиях любое мирное соглашение возможно только ценой фактического подчинения Украины России, что неприемлемо. В ISW отмечают, что сформулированная Путиным "теория победы" основывается на расчете на затяжную войну на истощение: Москва надеется на медленное продвижение своих войск, срыв украинских контрнаступлений и постепенное уменьшение поддержки Украины со стороны Запада.

В то же время, эти расчеты, по оценке экспертов, сталкиваются с серьезными проблемами. Россия несет значительные трудности как на поле боя, так и внутри страны, в частности из-за экономических и внутриполитических вызовов. Среди остающихся для РФ ключевых военных задач — прорыв украинского фортификационного пояса, форсирование Днепра и способность конвертировать локальные успехи в стратегическое преимущество.

Аналитики ISW считают, что война, вероятно, будет продолжаться, поскольку нынешние жесткие и негибкие требования России несовместимы с существованием Украины как суверенного государства. Завершение войны возможно только при условии, что Москва пойдет на уступки, приемлемые для Украины, США и Европы.

Эксперты подчеркивают: европейские государства напрямую связывают независимость Украины с безопасностью всего континента. Пока Украина готова защищаться, а Запад поддерживать ее, Россия не сможет достичь своих стратегических целей.

Напомним, ранее кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил, что Москва достигнет своих целей в Украине исключительно военным путем, отвергнув компромиссы по оккупированным территориям и размещению войск Организации Североатлантического договора (НАТО).