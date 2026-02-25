Мира не будет?: Sky News оценило шансы завершить войну 2026-го

Война. / © Associated Press

Реклама

Готовность «фюрера» Российской Федерации Владимира Путина дальше продолжать боевые действия делает очень маловероятной перспективу завершения войны в 2026 году.

Об этом говорится в анализе аналитика Sky News Майкла Кларка.

Заметим, он отмечает, что также сейчас не видит значительных изменений на поле боя, поскольку технология дронов с обеих сторон замораживает линию фронта.

Реклама

«Это, вероятно, не изменится в ближайшем будущем, пока кто-нибудь не найдет реального решения проблемы дронов. А пока никто этого не сделал», — сказал он.

Кларк отмечает, что если такая же ситуация будет продолжаться в течение года — линия фронта не изменится. В то же время Украина, отмечает аналитик Sky News, «решительно настроена продолжать борьбу, даже если США полностью отвернутся от нее».

По его словам, может измениться стратегический контекст. Это зависит от того, что происходит в Вашингтоне, Москве, Пекине, Берлине и Брюсселе и Лондоне.

Кларк высказался, что вполне вероятно, что в следующем году он будет оценивать пятую годовщину вторжения РФ.

Реклама

«Тогда ситуация может начать стратегически меняться из-за изменений в Соединенных Штатах и политической ситуации там, напряженности в российской экономике, изменений в НАТО, возможно, другой точки зрения в Пекине», — пояснил Майкл Кларк.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что пятый год войны начался не по плану Кремля. В частности, события на поле боя опровергают утверждение российских властей, что якобы победа оккупационного войска неизбежна, а ситуация для Украины может только ухудшаться. Впрочем, ВСУ провели контрнаступление на отвоевавшие некоторые территории. В частности, в стратегически важном Купянске.

В то же время эксперты FoxNews назвали три возможных сценария завершения войны. Наиболее вероятный вариант, по их оценкам, — это продолжение боев без решающего перелома. Стороны несут значительные потери, но не могут одержать стратегическую победу.