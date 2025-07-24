ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
734
Время на прочтение
1 мин

Mirage-2000 исчез в болоте: что могло привести к аварии истребителя на Волыни

Истребитель Mirage-2000 упал на Волыни после сигнала о неисправности. Авиаэксперт Валерий Романенко назвал одну из возможных причин аварии – резкий маневр.

Mirage-2000

Mirage-2000 / © Associated Press

Авария французского истребителя Mirage-2000, произошедшая 22 июля на Волыни, могла быть вызвана резким маневром.

Такую версию озвучил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала "КИЕВ24".

По его словам, пилот сразу после взлета сообщил о критической неисправности электроники. Самолет упал в болотистую местность и затонул. Пилот успел катапультироваться и выжить. В настоящее время Государственное бюро расследований проводит следственные действия.

"Ни одна версия не исключается, кроме одной - это точно не была российская ракета", - подчеркнул Романенко.

Он также призвал привлечь французскую сторону к расследованию причин крушения, поскольку речь идет об иностранной технике.

Напомним, 22 июля на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000. Пилот вовремя катапультировался.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie