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Mirage-2000 исчез в болоте: что могло привести к аварии истребителя на Волыни
Истребитель Mirage-2000 упал на Волыни после сигнала о неисправности. Авиаэксперт Валерий Романенко назвал одну из возможных причин аварии – резкий маневр.
Авария французского истребителя Mirage-2000, произошедшая 22 июля на Волыни, могла быть вызвана резким маневром.
Такую версию озвучил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала "КИЕВ24".
По его словам, пилот сразу после взлета сообщил о критической неисправности электроники. Самолет упал в болотистую местность и затонул. Пилот успел катапультироваться и выжить. В настоящее время Государственное бюро расследований проводит следственные действия.
"Ни одна версия не исключается, кроме одной - это точно не была российская ракета", - подчеркнул Романенко.
Он также призвал привлечь французскую сторону к расследованию причин крушения, поскольку речь идет об иностранной технике.
Напомним, 22 июля на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000. Пилот вовремя катапультировался.