Мирная жизнь в Мариуполе и живой щит из турецких моряков: фейки, которые распространяла Россия 21 мая

Мирная жизнь в Мариуполе и живой щит из турецких моряков: фейки, которые распространяла Россия 21 мая

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины поделились подборкой фейков и манипуляций, которые россияне распространяли в течение 21 мая.

Так, каждый день захватчики придумывают новые дезинформационные вбросы, чтобы дискредитировать ВСУ.

Сегодня Россия распространяла ложь, что обстрел гражданской инфраструктуры в Малине – фейк, что Украина не позволяет турецким морякам покинуть порт Одессы и о "счастливой" жизни в Мариуполе.

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Telegram.

Список фейков и дезинформации:

Дезинформация. В СМИ РФ распространяется сообщение о том, что информация о преднамеренном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Малин является фейковой, поскольку "российские подразделения продолжают уничтожать исключительно военную инфраструктуру Украины".

Фейк. СМИ РФ со ссылкой на турецкое издание Aydinlik заявили, что "киевский режим не позволяет турецким морякам покинуть порт Одессы и использует их как живой щит, чтобы создать препятствие для наступления российских войск на город".

Дезинформация. Коллаборант "руководитель" временно оккупированного российскими захватчиками Мариуполя Иващенко сообщил: "Мирная жизнь наступает в Мариуполе после ее полного освобождения от украинских силовиков".

Напомним, Россия поразмыслит о возможности обмена Медведчука на бойцов полка "Азов". Львовский апелляционный суд 21 мая оставил кума Путина под стражей.

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