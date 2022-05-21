Мирная жизнь в Мариуполе и живой щит из турецких моряков: фейки, которые распространяла Россия 21 мая

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины поделились подборкой фейков и манипуляций, которые россияне распространяли в течение 21 мая.
Так, каждый день захватчики придумывают новые дезинформационные вбросы, чтобы дискредитировать ВСУ.
Сегодня Россия распространяла ложь, что обстрел гражданской инфраструктуры в Малине – фейк, что Украина не позволяет турецким морякам покинуть порт Одессы и о "счастливой" жизни в Мариуполе.
Об этом говорится в сообщении ЦПД в Telegram.
Список фейков и дезинформации:
- Дезинформация. В СМИ РФ распространяется сообщение о том, что информация о преднамеренном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Малин является фейковой, поскольку "российские подразделения продолжают уничтожать исключительно военную инфраструктуру Украины".
- Фейк. СМИ РФ со ссылкой на турецкое издание Aydinlik заявили, что "киевский режим не позволяет турецким морякам покинуть порт Одессы и использует их как живой щит, чтобы создать препятствие для наступления российских войск на город".
- Дезинформация. Коллаборант "руководитель" временно оккупированного российскими захватчиками Мариуполя Иващенко сообщил: "Мирная жизнь наступает в Мариуполе после ее полного освобождения от украинских силовиков".
Напомним, Россия поразмыслит о возможности обмена Медведчука на бойцов полка "Азов". Львовский апелляционный суд 21 мая оставил кума Путина под стражей.
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