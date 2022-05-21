Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мирная жизнь в Мариуполе и живой щит из турецких моряков: фейки, которые распространяла Россия 21 мая

Дата публикации
Просмотры
1205
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мирная жизнь в Мариуполе и живой щит из турецких моряков: фейки, которые распространяла Россия 21 мая

Фото: Pexels

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины поделились подборкой фейков и манипуляций, которые россияне распространяли в течение 21 мая.

Так, каждый день захватчики придумывают новые дезинформационные вбросы, чтобы дискредитировать ВСУ.

Сегодня Россия распространяла ложь, что обстрел гражданской инфраструктуры в Малине – фейк, что Украина не позволяет турецким морякам покинуть порт Одессы и о "счастливой" жизни в Мариуполе.

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Telegram.

Список фейков и дезинформации:

  • Дезинформация. В СМИ РФ распространяется сообщение о том, что информация о преднамеренном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Малин является фейковой, поскольку "российские подразделения продолжают уничтожать исключительно военную инфраструктуру Украины".
  • Фейк. СМИ РФ со ссылкой на турецкое издание Aydinlik заявили, что "киевский режим не позволяет турецким морякам покинуть порт Одессы и использует их как живой щит, чтобы создать препятствие для наступления российских войск на город".
  • Дезинформация. Коллаборант "руководитель" временно оккупированного российскими захватчиками Мариуполя Иващенко сообщил: "Мирная жизнь наступает в Мариуполе после ее полного освобождения от украинских силовиков".

Напомним, Россия поразмыслит о возможности обмена Медведчука на бойцов полка "Азов". Львовский апелляционный суд 21 мая оставил кума Путина под стражей.

Дом уничтожили: как супруги Дидуров пережили оккупацию села Забучье

Дом уничтожили: как супруги Дидуров пережили оккупацию села Забучье

Читайте также:

Следующая публикация