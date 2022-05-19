"Мирное население — да х"р с ними": Арестович рассказал о стиле войны армии РФ

"Мирное население — да х"р с ними": Арестович рассказал о стиле войны армии РФ

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российская армия продолжает пренебрегать гражданским населением с целью добиться своих военных целей.

Эти действия демонстрируют стиль войны российских оккупантов.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 19 мая.

"Наступление на Северодонецк продолжается. Из-за обстрела погибли 12 мирных жителей и многие раненые, сегодня заявила наша администрация военная. Но эти данные могут измениться, потому что идет борьба за жизнь людей, которые ранены. Это значит, что противник близко к городу, давно ведет непосредственно обстрелы.Ну вот русский стиль войны: начали бить боевой артиллерией городом так уж основательно.И это комментировать не хочется, все понятно.Они сознательно бьют по городу.Они знают, что пострадает мирное население.Это стиль войны.Они безусловно пытаются бить по военным позициям, но здесь вопрос такой "а если мирное население – и х*р с ними", — отметил он.

Арестович добавил, что в этом и заключается отличие оккупантов от ВСУ.

"Вот очень простой выбор: Вооруженные Силы Украины, когда стоит выбор бить по мирным или нет, всегда отказываются, предпочитают упускать жирную военную цель и никогда не бить по мирным. Российская армия трактует всегда однозначно: если есть возможность поразить противника, то бьем по мирным. Иногда бьют прямо по мирным целям. И в данном случае трудно сказать даже чего больше", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, в результате обстрела российскими оккупантами Северодонецка 19 мая погибли 12 человек и еще более 40 получили ранения.