Мирного развития не будет: политолог назвал три особенности, определяющие предстоящий ход войны

Российский диктатор Владимир Путин не в состоянии закончить войну против Украины. Он и его ближайшее окружение представляют машину войны и милитаризации.

Об этом рассказал политолог и преподаватель Карлова университета (Прага) Александр Морозов в эфире "Эспрессо".

"Есть три обстоятельства, которые определяют контуры ближайшего и среднесрочного будущего хода войны. Первое – мало кто сомневается в том, что пока Путин в Кремле, война будет продолжаться. Сам Путин не в состоянии закончить войну. Его ближайшее окружение, а теперь и он сам, представляют собой машину войны и машину милитаризации, и обратного хода в мирное какое-то развитие никто из них не представляет, они все под санкциями, для них маячит та или иная форма международного трибунала. Соответственно, они сами не могут быть источником какого-либо поворота в другую сторону в этой войне", — отметил политолог.

Политолог также сказал что Кремль надеется на то, что что-то на Западе "треснет" и изменится. Однако ни ЕС, ни США, в частности президентские выборы, не изменят позицию в отношении Украины. Уже существует достаточно сильный альянс, который, независимо от смены правительств, будет поддерживать Украину.

Третьим пунктом, по словам эксперта, повлиявшим на ход войны, является деградация российской экономики и управленческой системы.

"Лучшим этому подтверждением является мятеж Пригожина, и то, что сейчас происходит в генералитете армии РФ. Это свидетельствует о развале управленческой модели у Путина. Он не в том уверенном положении, в котором был в 2014 году, когда аннексировал Крым. Сейчас у него во время войны большая группа генералов обвиняется в нелояльности, идут расследования, работает ФСБ и военная прокуратура. Четкость управления – это часть ресурсов, потому что не только экономические ресурсы определяют войну, но и человеческие", — резюмировал Александр Морозов.

Напомним, Украина и Япония договорились о начале переговоров по гарантиям безопасности.

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