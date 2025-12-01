Мирного соглашения между Украиной и Россией не будет никогда: Портников объяснил почему

Виталий Портников / © ТСН.ua

Публицист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что российский диктатор Путин не планирует соглашаться на мирное соглашение и окончание войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале «Кулуары Забелиной»

Портников считает, что Украина и РФ могут подписать мирное соглашение разве что на могиле Путина.

«То, что говорит Путин, не имеет никакого значения. Когда он говорит о легитимности президента. Когда он говорит, что с кем-то будет подписывать соглашение, а с кем-то нет. Я могу дать ему рецепт, как подписать соглашение с легитимным президентом Украины. Нужно, чтобы была договоренность о прекращении огня. Эта договоренность может быть заключена не между президентами стран. Для этого достаточно уровня начальника Генштаба или министра обороны. Затем отменяется военное положение, проводятся президентские выборы. И затем новый президент Украины, которого Путин будет считать легитимным, будет участником мирных переговоров, которые могут проходить в течение следующих 20-25 лет. И затем они могут подписать это мирное соглашение между Россией и Украиной на могиле Путина совершенно спокойно, если он может такое завещание оставить», — сказал он.

Портников считает, что Путин не хочет заканчивать войну.

«Пока Путин не готов к прекращению огня, можно четко говорить, что война будет продолжаться столько, сколько она будет продолжаться», — сказал он.

