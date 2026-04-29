"Мирного тыла" у России больше нет: "Мадьяр" заявил о прорыве на 2000 км

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» / © Getty Images

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» заявил, что Украина лишила Россию безопасного тыла. Дроны способны преодолевать до 2000 км, уничтожая военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы врага.

Об этом Бровди рассказал в интервью «BBC News Украина».

В последние недели Украина значительно усилила стратегические удары дронами по целям в РФ, сосредотачивая их прежде всего на объектах нефтяного экспорта — в беспрецедентных масштабах. «Мадьяр» отметил, что интенсивность этих атак будет только расти.

«Территория на расстоянии 1500 — 2000 км внутри России больше не является „мирным тылом“. Вольнолюбивая украинская «птица» летает туда, когда и куда захочет», — подчеркнул командующий СБС.

Кроме поражения военных сил и производственных мощностей, одним из ключевых направлений стали российские энергетические объекты, ориентированные на экспорт.

«Путин добывает природные ресурсы и превращает их в кровавые доллары, которые затем направляет против нас в виде „Шахедов“ и баллистических ракет», — отметил Бровди, обосновывая эти удары.

Он добавил, что если нефтеперерабатывающие предприятия служат источником финансирования войны, то они рассматриваются как законные военные цели и могут подлежать уничтожению.

Напомним, ранее Бровди сообщил, что из-за ударов СБС, СБУ, Сил спецопераций и Главного управления разведки по нефтяной логистике Россия ежедневно теряет около 100 млн долл. Суточная отгрузка сократилась на 880 тыс. баррелей (около 120 тыс. т), что эквивалентно 2000 железнодорожных цистерн. Несмотря на попытки РФ перенаправить потоки, атаки на инфраструктуру продолжаются для дальнейшего снижения экспортных доходов агрессора.

