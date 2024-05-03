Мирные переговоры для РФ являются еще одним оружием – Politico

Украина готова только к справедливому миру и не согласится на искаженный российский вариант.

В ожидании Саммита мира в Швейцарии интерес мировых СМИ был прикован к проекту мирного соглашения, созданного в первый год войны в Украине. Лидеры стран, которые соберутся на саммите, попытаются наметить путь для завершения российско-украинской войны.

Об этом пишет Politico.

"И эта встреча, безусловно, спровоцирует более серьезные дискуссии о том, как положить конец войне – хотя главные западные сторонники Украины не видят особых причин вступать в переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который проявляет мало уважения к верховенству закона и международным нормам", – говорится в статье.

Несмотря на уверенность многих политиков как в Украине, так и в мире, что Путин на самом деле не собирается заканчивать войну, в Кремле пытаются позиционировать себя как государство, открытое для переговоров, препятствия которым создают "упертые" Украина и ее западные сторонники.

При этом в Кремле намекают на новые реалии, которые должны быть учтены во время мирных переговоров. Вероятно, речь идет о последних успехах россиян на фронте и желании оставить себе захваченные украинские территории.

Однако во время провальной попытки мирного урегулирования в 2022 году позиции Украины были слабее, а будущее туманно. Запад сомневался, сможет ли Украина противостоять России, и колебался в отношении объемов ее поддержки. Кроме того, украинская сторона, которую представляли тогдашний министр обороны Алексей Резников, глава офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк, сомневались, что Кремль действительно заинтересован в окончании войны и будет соблюдать достигнутые договоренности.

"Они могут подписывать документы, но соблюдают ли они договоренности – это уже другой вопрос... Вспомните Будапештский меморандум... Президент Франции Миттеран отказался поставить подпись под этим документом... и предупредил нашего президента [Леонида Кучму – ред.]: "Молодой человек, они вас обманут". Через 30 лет россияне именно это и сделали – они нас обманули, – рассказал Резников.

То же происходило и в 2022 году. Великобритания и США предостерегали Украину о намерениях России.

По словам Андрея Ермака, Москва вообще не хочет "настоящих переговоров", единственное, что ее устроит – это капитуляция Украины.

"Мы бы снова сели за стол переговоров в один момент, будь агрессор готов, действительно готов, договориться о справедливом мире — но только не об их версии мира", — отметил председатель ОПУ.

Он добавил, что существует большой риск того, что в то время как Украина будет пытаться придерживаться сделанных уступок, Россия будет искать способ избежать выполнения своих обещаний.

"Украинские чиновники заявляют, что для российского лидера переговоры – это лишь еще одно оружие, чтобы отвлекать, затягивать, давать время для маневра и ловить в ловушку благонамеренных и наивных", – пишет издание.

По словам Михаила Подоляка, Россия собирается вести длительную войну и ждать, пока Запад устанет и начнет искать компромисс. Но пока компромиссного разрешения этого конфликта не существует.

"Мы достигли точки, когда вы больше не можете решить сесть и вести переговоры. Почему? Потому что эта война не за территорию Украины. Это война за правила, по которым мы с вами будем жить, и будет жить Россия. Если Россия не проиграет, то правила будут несколько иными. Самодержавие, насилие будут доминирующими формами внешней политики.

Напомним, Подоляк подчеркнул, что "любые договоренности на условиях России будут означать конец Украины ".

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