Мирные переговоры и окончание войны: что говорят в Украине и на Западе

Все чаще в иностранных СМИ и среди определенного украинского круга политиков фигурирует тема относительно вероятного начала переговоров Украины с РФ.

В частности, осенью, после представления Плана победы Украины, президент Владимир Зеленский делал немало заявлений о прекращении огня и наступлении долгожданного мира.

Как сообщает Bloomberg, среди западных политиков сейчас ведутся дискуссии на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива и что переговоры должны начаться в ближайшее время.

ТСН.ua собрал недавние заявления политиков о переговорах и вероятном времени окончания войны.

Украина должна начать переговоры, когда будет в сильной позиции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые переговоры с Россией по прекращению огня и перемирия до тех пор, пока западные партнеры не смогут нарастить возможности для обеспечения достаточной военной помощи, чтобы Украина продвинулась на поле боя и имела более сильные позиции на переговорах.

На встрече с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце президент Зеленский заявил, что когда речь идет о действенном мире с Россией, следует обсуждать также действенные гарантии мира.

Как отметил украинский лидер, чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию.

Зеленский, в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве, отметил, что Путин не хочет завершения этой войны, поэтому его нужно заставить.

"Я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией – это сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия, это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "таурусы", и "Сторм шедоу", и "скальпы", – сказал президент.

Также, комментируя готовность страны к переговорам с Путиным, Зеленский сказал, что "говорить только ради разговора, ради амбиций Путина неразумно".

"Нам нужно иметь сильную позицию. Если у нас будет сильная позиция, тогда он (Путин – Ред.) будет нас слушать. Иначе – он будет просто говорить", – подытожил глава государства.

Мирные переговоры

В США украинская делегация с представителями команды Дональда Трампа обсуждала готовность Украины к миру с Россией.

Тогда спецпредставитель США по Украине Кит Келлог выразил поддержку поставки оружия от действующей администрации президента Джо Байдена, отметив, что это будет способствовать дальнейшим переговорам.

По данным Bloomberg, среди западных политиков сейчас ведутся дискуссии на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива и что переговоры должны начаться в ближайшее время.

Украинский журналист Виталий Портников считает, что сам факт переговорного процесса не означает остановки военных действий.

По его словам, Дональд Трамп пока не является президентом Соединенных Штатов, он – новоизбранный президент и любое решение может принимать после января. Возможность прекращения огня в Украине больше зависит не от позиции Трампа, а от того, согласится ли на какие-либо условия Россия.

Президент Эстонии Алар Карис в эксклюзивном интервью с международной обозревателью ТСН Яной Слесарчук рассказал, что Россию нужно посадить за стол переговоров, но сейчас с ее стороны раздаются не очень сознательные предложения.

Он подчеркнул, что сначала нужно завершить боевые действия, а затем садиться за стол переговоров.

"Россия по-прежнему участвовала в тех или иных переговорных процессах, но пока это скорее гипотетический вопрос. На который затруднились ответить. Мы все можем представить переговорщиков за столом, бывших врагов, обсуждающих будущее разных стран, но нам прежде всего нужно остановить войну, а потом уже садиться за стол", – отметил Алар Карис.

Зеленский об окончании войны

Как отметил глава государства Зеленский, войну можно закончить в 2025 году, если оказывать давление на РФ благодаря усилению Украины и через дипломатические инструменты.

"Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. У нас есть все возможности закончить эту войну в следующем, 2025 году. Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, США, конечно, с Украиной как главной частью этого соглашения. Я уверен, что мы можем оказывать огромное давление на Россию из-за усиления Украины, затем по дипломатическому пути", – отметил Владимир Зеленский.

По его мнению, новоизбранный американский президент США Дональд Трамп способен оказывать большое давление на РФ из-за усиления Украины.

В частности, Зеленский заметил, что войну нельзя закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал.

"Мы все знаем Путина очень хорошо – он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится – это Америка и единство мира», – заявлял глава государства на встрече. в Елисейском дворце.

Именно о мире, продолжает Зеленский, благодаря силе мы говорим со всеми партнерами. Речь идет о реальном мире и шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия.

"Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным", – подытожил Владимир Зеленский.

Предложение от Германии

Лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил создать Контактную группу из четырех стран для выработки общей европейской позиции по завершению войны против Украины. Об этом он заявил перед началом переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Политик отметил, что в течение следующих "недель и месяцев" не должно быть каких-то отдельных мирных инициатив из Европы, нужно, чтобы это было общеевропейское мнение.

В ответ на это предложение Зеленский отметил, что такая группа уже существует, а представитель президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина сейчас формирует перечень партнеров, которые войдут в рабочую группу для формирования общей позиции относительно дипломатического завершения войны.

Трамп об окончании войны

По мнению вновь избранного президента США Дональда Трампа, для завершения войны в Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать вести переговоры.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это продолжать это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Мир может ждать.

Также, Дональд Трамп в интервью The Post заявлял, что Путин "должен думать, что пора для этого, потому что он проиграл".

После трехсторонней встречи в Елисейском дворце новоизбранный президент США отметил, что Зеленский "хочет заключить мир".

"Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что пришло время, и Путин должен думать, что настало время, потому что он проиграл – когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не будет мира", – высказался Трамп.

Ранее ТСН.ua сообщал, какие сценарии завершения войны обсуждают.

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