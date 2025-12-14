Росгвардия / © Associated Press

Одним из ключевых препятствий на пути к возможному мирному урегулированию войны остается требование Владимира Путина передать России ту часть Донецкой области, которая находится под контролем Украины. Киев категорически отвергает такую идею, ведь речь идет не только о хорошо укрепленных территориях, но и риске превращения их в плацдарм для будущих атак вглубь страны.

Об этом говорится в материале The Spectator.

Среди обсуждаемых неофициально вариантов фигурирует создание демилитаризованной зоны, которая формально находилась бы под контролем Москвы, но без присутствия российских войск. Однако эта схема имеет серьезные подводные камни. Старший советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что прекращение огня возможно только после вывода украинских сил из Донецка, добавив, что после этого там "может не быть никаких войск", но в то же время останутся российская Национальная гвардия и полиция для "поддержания порядка".

Речь идет о регионе, где расположены так называемые города-крепости — Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка, а также проживает около четверти миллиона человек. В случае передачи этих территорий России часть жителей, вероятно, уехала бы на запад, однако опыт других оккупированных районов свидетельствует, что далеко не все готовы или способны покинуть дома. Кое-кто может принять новую власть, а кто-то просто стремится к прекращению боевых действий любой ценой.

Хотя до масштабного восстановления этих городов еще далеко, некоторые инвестиции для поддержки базовых услуг все же будут необходимы. Как признал один из украинских чиновников, Россия заинтересована не только в создании образа "цивилизованного управления", но и в предотвращении гуманитарных катастроф, таких как эпидемия или недостаток продовольствия.

Даже при формальном контроле демилитаризованной зоны встает вопрос ее охраны. Москва вряд ли согласится оставить на этой территории украинские правоохранительные органы, даже если часть готова работать дальше. Россия, вероятно, привлечет собственные силовые структуры.

Российская система правопорядка базируется на двух ключевых институтах - полиции Министерства внутренних дел и Национальной гвардии (Росгвардии), выведенной из структуры МВД 2016 года. В отличие от полиции, которая в течение многих лет проходила постепенные реформы, Росгвардия создавалась как силовой инструмент прямого подчинения Кремлю.

Росгвардия насчитывает около 180 тысяч сотрудников и включает в себя хорошо вооруженные подразделения ОМОН, СОБР и внутренние войска. Отдельные части, в том числе 1-я отдельная оперативная дивизия, имеют на вооружении бронетехнику, танки и артиллерию. Все эти силы участвовали во вторжении 2022 года и получили репутацию жестких карательных подразделений на оккупированных территориях.

Допуск Росгвардии в демилитаризованную зону под предлогом того, что она формально является правоохранительным органом, фактически позволит России сосредоточить там значительный военный потенциал. Только одна дивизия Росгвардии может насчитывать до 15 тысяч человек. В то же время, Москва может заявить, что без такой силовой поддержки обычная полиция не справится с контролем над городами с нелояльным населением.

