"Мирные" переговоры: у Зеленского посоветовали России "оценить новые реалии" и назвали свои условия

Подоляк призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение России начать "мирные переговоры". Он заявил, что РФ должна "оценить новые реалии".
Об этом он написал в соцсетях.
"Лаврову нужно наконец-то оценить "новые реалии на земле, где идут бои" и годовую продолжительность "трехдневной войны" и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к " серьезных переговоров", — написал Подоляк.
Лаврову нужно наконец-то оценить «новые реалии на земле, где идут бои» и годовую продолжительность «трехдневной войны» и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к «серьезным» переговоров».– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023
Напомним, глава МИД страны-оккупантки России Сергей Лавров заявил, что, мол, Москва не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине. Лавров, в уже привычной пропагандистской манере, начал разбрасываться своими обвинениями, что "Украину настраивают на продолжение войны", намекнув на поставки оружия и техники Киеву, которые необходимы для деоккупации земель.
Читайте также:
- Под завалами дома в Запорожье ищут живых: удар был такой силы, что разбило жилища и в соседних домах
- Цели не меняются: какие у российских оккупантов планы по Донетчине и Киеву
- Ракетный удар по Запорожью: девушка провела под завалами пять часов, обнимая кота (фото)