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"Мирные" переговоры: у Зеленского посоветовали России "оценить новые реалии" и назвали свои условия

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
901
Время на прочтение
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"Мирные" переговоры: у Зеленского посоветовали России "оценить новые реалии" и назвали свои условия

Скриншот с видео

Подоляк призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение России начать "мирные переговоры". Он заявил, что РФ должна "оценить новые реалии".

Об этом он написал в соцсетях.

"Лаврову нужно наконец-то оценить "новые реалии на земле, где идут бои" и годовую продолжительность "трехдневной войны" и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к " серьезных переговоров", — написал Подоляк.

Напомним, глава МИД страны-оккупантки России Сергей Лавров заявил, что, мол, Москва не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине. Лавров, в уже привычной пропагандистской манере, начал разбрасываться своими обвинениями, что "Украину настраивают на продолжение войны", намекнув на поставки оружия и техники Киеву, которые необходимы для деоккупации земель.

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Дата публикации
Просмотры
901
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