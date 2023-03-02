"Мирные" переговоры: у Зеленского посоветовали России "оценить новые реалии" и назвали свои условия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение России начать "мирные переговоры". Он заявил, что РФ должна "оценить новые реалии".

Об этом он написал в соцсетях.

"Лаврову нужно наконец-то оценить "новые реалии на земле, где идут бои" и годовую продолжительность "трехдневной войны" и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к " серьезных переговоров", — написал Подоляк.

Лаврову нужно наконец-то оценить «новые реалии на земле, где идут бои» и годовую продолжительность «трехдневной войны» и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к «серьезным» переговоров». – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023

Напомним, глава МИД страны-оккупантки России Сергей Лавров заявил, что, мол, Москва не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине. Лавров, в уже привычной пропагандистской манере, начал разбрасываться своими обвинениями, что "Украину настраивают на продолжение войны", намекнув на поставки оружия и техники Киеву, которые необходимы для деоккупации земель.

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