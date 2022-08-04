Мирные переговоры: у Зеленского рассказали о требованиях России к Украине

Сейчас Россия требует мирных переговоров с Украиной, поскольку понимает, что после того, как ВСУ поступит больше западного оружия, в Кремле могут уменьшиться аппетиты.

Об этом "24 каналу" сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что оккупанты сейчас находятся на пике своих возможностей, поэтому они как можно скорее хотят закончить этот этап войны и заключить условное перемирие.

"Сегодня они хотят ультимативно зафиксировать статус-кво. Договориться с нами о частичном перемирии и зафиксировать новую линию разграничения – Минск-3", – пояснил Подоляк.

Подоляк добавил, что сейчас у российской армии все еще есть достаточный ресурс для продолжения войны, однако после поступления в Украину больше западного оружия у РФ уменьшатся аппетиты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с Россией сейчас похожи не на диалог, а на ультиматум со стороны РФ. Россияне предлагают украинцам забыть, что у нас есть своя земля, свой флаг и история.

Ранее представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной. Песков заявил, что якобы РФ готова к урегулированию "украинской проблемы", если Украина выполнит требования Кремля.

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