Мирные переговоры в ближайшее время "не светят": Ступак назвал причину

Украино-российские переговоры в Стамбуле 2022 год, архивное фото / © Associated Press

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В то время, когда весь мир ожидает начала прямых переговоров Киева и Москвы в Турции, ситуация на фронте в Украине усложняется. Россияне имеют большое продвижение, а Силы обороны сообщают о провалах на некоторых направлениях. Именно из-за успехов российской оккупационной армии нам «не светят» никакие мирные договоренности в ближайшее время.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Radio NV.

«Я здесь как Баба-Яга, но я очень хочу, чтобы аудитория имела реалистическое представление о ситуации на фронте. Из того, что можно говорить: к сожалению, у нас есть провалы на фронте, в направлении Константиновки. По DeepState можно отследить, как активно РФ начинает продвигаться. Есть там за последнюю неделю действительно большое продвижение», — отметил Ступак.

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По информации эксперта, россияне в последнее время активно пытались перерезать дорогу, соединяющую Покровск и Константиновку. К моменту публикации не исключено, что им это полностью удалось.

«И теперь вопрос: пойдут ли все российские войска на Константиновку, будут ли одновременно наступать и на Покровск. То есть, сколько у них ресурсов останется. Поэтому я думаю, вот на это Россия апеллирует: а зачем нам останавливаться, если нет патовой ситуации?», — объяснил Ступак.

Он добавил, что патовая, то есть безысходная ситуация действительно очень хорошо способствует началу мирных переговоров, когда ни одна из сторон не может продвигаться вперед.

«Пока россияне имеют возможности для продвижения, к сожалению, реальный мирный трек нам пока не светит. Я думаю, до этого не дойдет дело в ближайшие недели», — подчеркнул эксперт.

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Напомним, после неудачной попытки врага захватить Покровск россияне ищут другие направления для продвижения. Днепропетровщина стала новым направлением давления Кремля.