- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 800
- Время на прочтение
- 1 мин
Завершение войны: Сырский рассказал, чего ожидать
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг не готовится к мирным переговорам 2026 года, а активно наращивает производство дронов Шахед и численность наступательных группировок.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал перспективы войны 2026 года. По его словам, никаких признаков подготовки противником мирных переговоров не видно.
Об этом Сырский рассказал в интервью LB.ua.
"Напротив, мы видим наращивание интенсивности боевых действий, увеличение численности наступательных группировок, рост производства ударных вооружений, ракет и дронов", - отметил Сырский.
Он уточнил, что враг ежедневно производит более 400 боевых дронов "Шахед" разных типов, и планирует наращивать этот объем в будущем.
Ранее Сырский рассказал, что российская армия на фронте имеет преимущество в применении FPV-дронов на оптоволокне, защищенных от противодействия средствами РЭБ.