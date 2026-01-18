ТСН в социальных сетях

Война
800
1 мин

Завершение войны: Сырский рассказал, чего ожидать

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг не готовится к мирным переговорам 2026 года, а активно наращивает производство дронов Шахед и численность наступательных группировок.

Кирилл Шостак
Александр Сырский

Александр Сырский / © ТСН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал перспективы войны 2026 года. По его словам, никаких признаков подготовки противником мирных переговоров не видно.

Об этом Сырский рассказал в интервью LB.ua.

"Напротив, мы видим наращивание интенсивности боевых действий, увеличение численности наступательных группировок, рост производства ударных вооружений, ракет и дронов", - отметил Сырский.

Он уточнил, что враг ежедневно производит более 400 боевых дронов "Шахед" разных типов, и планирует наращивать этот объем в будущем.

Ранее Сырский рассказал, что российская армия на фронте имеет преимущество в применении FPV-дронов на оптоволокне, защищенных от противодействия средствами РЭБ.

