Мирный договор или военное поражение: Арестович рассказал, что РФ должна сделать выбор

Советник руководителя ОП убежден, что Украина будет диктовать условия во время мирных переговоров.

Перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Поэтому Кремль назначает командиров, которые трезво оценивают ситуацию и докладывают о ней.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Начинается отчаянная торговля с мировым сообществом и Украиной за мирный договор. Потому что они поняли: или мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов", — считает Арестович.

Советник руководителя ОП убежден, что именно Украина будет диктовать условия, и чем больше поступит западной помощи, "тем более жестким голосом мы будем говорить".

"Проблема в другом: мы в принципе не привержены сейчас переговорам и российская сторона нас в этом обвиняет. Они говорят, что Украина вообще не хочет договариваться", — отметил он.

По словам Арестовича, президент Владимир Зеленский не верит в мирные переговоры с РФ. Глава ОП также отмечает, что главная задача — освобождение всей территории Украины.

Ранее Алексей Арестович прокомментировал отведение за границу войск РФ в Харьковской области.

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