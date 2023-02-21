"Мирный план" Китая по войне в Украине: Пионтковский объяснил, что может предложить КНР

На 59-й Мюнхенской конференции безопасности советник президента Китая Си Цзиньпина Ван и сделал заявление о том, что к годовщине полномасштабного вторжения Китай представит документ об урегулировании "конфликта" (войны — ред.). Ван И также посетил с визитом Москву.

Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freedom" проанализировал позицию Китая относительно полномасштабной войны в Украине и пояснил, что КНР может предложить.

По мнению Пионтковского, Ван И внесет предложение урегулирования, которое будет отвергнуто Украиной, но тем не менее будет иметь положительное влияние на создание российского политического класса.

"Все могут перечитать выступление Ван И на Мюнхенской конференции. Там в глаза бросаются два тезиса, из которых вырастает два зримых пункта. Первый — он подчеркивает, что "мы внесем определенные предложения, а принципы, из которых мы будем исходить — территориальная целостность государств России и Украины. То есть, территориальная целостность этих двух государств на декабрь 1991 года, когда Советский Союз мирным путем распался на ряд независимых государств. Такое предложение возможно. Что касается интересов другой страны, там есть второй пункт, четко сформулированный товарищем Ван И — территориальная целостность и в то же время учет законных обеспокоенностей государств об их безопасности. Когда я слышу слова "законная обеспокоенность", у меня рука тянется к несуществующему пистолету, ведь это любимая лицемерная формулировка Москвы, которой она оправдывает свою агрессию, в том числе причину войны в Украине — это обеспокоенность России расширением НАТО", — рассказал российский публицист.

Также Андрей Пионтковский отметил, что Китай может предложить вывести российские войска с территории Украины.

"Мне кажется, что товарищ Си Цзиньпин может предложить следующее: восстановление территориальной целостности Украины, российские войска выводятся с оккупированной территории; Украина берет на себя определенные внешнеполитические обязательства, учитывающие эти самые "законные озабоченности. Москва постоянно требует от Украины нейтрального статуса. Ранее это называлось "финляндизацией" или "обязанностью не вступать в НАТО". Конечно, Украина не примет эти принципы после безобразной войны, которую развязала Россия. Она никогда не была согласна на ограничение своей внешнеполитической деятельности. Но обнародование китайскими товарищами предложения, в котором будет содержаться вывод российских оккупационных войск с территории Украины, окажет потрясающее влияние на российский руководящий мозг и, собственно, изменит сознание всех, кто находится в бункере. То, что этот вопрос уже возникает за переговорным столом, является звоночком о том, что Россия проиграла. У меня есть такая оптимистическая надежда по китайской инициативе", — резюмировал он.

Китай и война РФ против Украины

Власти Китая, официально сохранявшие нейтралитет относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину, анонсировали документ, в котором представят свое видение урегулирования войны России против Украины.

США, ссылаясь на данные собственной разведки, предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе оказания Москве летальной военной помощи.

Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.

Представитель китайского МИД заявил, что именно США, а не они постоянно снабжают оружие, образуя постоянный поток вооружений.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что военная помощь Китаю в Москве может военно ослабить Россию, таким образом китайская армия и китайцы могут зайти в Россию настолько, насколько им это будет возможно и доступно и взять нужные им территории.

В Китае также заявили, что глубоко озабочены "продолжающейся в Украине эскалацией конфликта" и возможностью выхода ситуации из-под контроля.

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