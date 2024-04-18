"Мирный план" Трампа по окончании войны в Украине: Буданов прокомментировал

В Главном управлении разведки уверены, что "мирный план" бывшего президента США Дональда Трампа по окончании войны за 24 часа, о чем он неоднократно и голословно заявлял, нереален.

Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Washimgton Post.

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Он отметил, что бывший президент учился в военной академии и уважает его за устойчивость.

"Я очень уважаю личность Трампа. В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался. Но даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день", — утвердительно сказал главный разведчик Украины.

Напомним, бывший президент и кандидат в президенты США Дональда Трампа неоднократно заявлял, что сможет закончить войну в Украине в течение 24 часов после избрания на пост президентом Америки. Зеленский, комментируя такие заявления, пригласил американского политика посетить Украину.

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