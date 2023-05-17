"Мирный план" ЮАР по окончанию войны: у Зеленского отреагировали

Зеленский поздравил инициативу ЮАР по "мирному плану".
У Зеленского подтвердили, что во время телефонного разговора президент Сирил Рамафоса рассказал о намерении показать Украине свой "мирный план" по окончанию войны.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров для РБК-Украина.
"Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран", — рассказал Никифоров.
По его словам, украинский президент готов принять миссию ЮАР и выслушать предложения.
"Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской "формуле мира" и пригласить присоединиться к ее реализации", — отметил представитель президента Украины.
Напомним, 16 мая издание CGTN Европа сообщило, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провел телефонные разговоры с президентом Украины и России. Как передают журналисты, Зеленский и Путин согласились принять миссию, которая покажет свои мирные предложения.
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