Миротворцам в Украине нужно полное обеспечение от США – посол Германии

По его словам, США должны обеспечить ключевые элементы безопасности, в частности, разведку, воздушное наблюдение и противовоздушную оборону, чтобы гарантии для Украины были действенными.

Развертывание миротворческих сил в Украине в рамках инициативы "коалиции желающих" возможно только при условии полного участия США.

Такое мнение высказал посол Германии в Великобритании Мигель Бергер, передает The Telegraph.

По его словам, США должны обеспечить ключевые элементы безопасности, в частности, разведку, воздушное наблюдение и противовоздушную оборону, чтобы гарантии для Украины были действенными.

На вопрос, может ли передача США контроля за украинскими электростанциями считаться достаточной гарантией безопасности, Бергер ответил, что этого недостаточно.

"Речь идет не просто о защите украинских активов. Для реальной безопасности нужно полное участие США: от разведки до противовоздушной обороны. Россия должна понимать, что в случае нарушения соглашения о прекращении огня это будет вызов не только европейским и украинским силам, но и Соединенным Штатам", – пояснил он.

По мнению дипломата, без активной роли США миротворческая миссия не сможет эффективно функционировать.

Ранее стало известно, что британские силы специального назначения находятся в состоянии повышенной готовности к возможному участию в миротворческой миссии в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня.