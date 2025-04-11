Миротворческая миссия не способна обеспечить мир в Украине — Чалый

Дипломат Чалый о миротворцах / © Голос Америки

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Обеспечить мир в Украине возможно только при условии ее полноценного членства в НАТО или предоставления ядерных гарантий безопасности, а миротворческая миссия этого сделать не может.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Валерий Чалый.

Он заявил, что если бы решение о миротворческой миссии принимала только Великобритания, то они уже давно были бы в Украине.

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«Великобритания давно бы подготовила две бригады своих военнослужащих. Сейчас они вместе с Францией пытаются найти поддержку в других странах по этому вопросу. Что меня удивляет так, что все говорят о размещении миротворцев в Украине только после установления мира. Послушайте после установления мира без членства Украины в НАТО или ядерного зонта, ни один миротворческий контингент ничего не сделает. Даже если это будет 100-тысячная группировка. Первые выстрелы РСЗО и все эти шлемы как ветром сдуваются с территории Украины. Это практически снова начнется война. При всем уважении, я не верю ни в какие миротворческие миссии без членства Украины в НАТО или ядерного зонтика», — пояснил Чалый.

Он отметил, что страны Европы должны послать сигнал Кремлю о том, что у них все еще есть силы. Сразу после этого может осуществиться отправка миротворцев в Украину.

«Украине нужны миротворческие силы не когда-то, они нужны сейчас. Именно для того, чтобы послать Путину сигнал, что Европа остается в игре и что они готовы защищать себя. Это большое заблуждение, что европейцы снова делают шаги назад. А действуют так, потому что боятся. Боятся того, что они не готовы, политики боятся потерять свои места, а также того, что долгое время не занимались вопросами безопасности», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что инициированная Великобританией и Францией «коалиция желающих» обеспечить поддержку Украины после потенциального прекращения огня рискует остановиться.

Мы ранее информировали, что бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович подверг критике правительство своей страны за «близорукость» из-за отказа от «миротворческой» миссии в Украине.