Миротворческая миссия в Украине: западные чиновники раскрыли планы

По информации редактора The Times, европейские войска планируют развернуть по всей Украине, за исключением восточных территорий.

Мероприятие планирует отправить в Украину менее 30 тысяч миротворческого контингента с возможностью привлечь в случае угрозы базирующуюся в Румынии и Польше авиацию США.

Об этом сообщила редактор The Times Лариса Браун со ссылкой на западных чиновников, имена которых не называются.

По информации журналистки, европейские войска планируют развернуть по всей стране, за исключением восточных территорий – в ключевых городах, портах и на объектах критической инфраструктуры.

Также предполагается технический мониторинг границы, в частности наблюдение и разведка с помощью авиации, спутниковая аэроразведка, а также использование дронов для получения "полной картины происходящего".

В задачи миротворцев будет включена защита воздушного пространства и коммерческих авиарейсов. У них будут полномочия контролировать небо и сбивать воздушные цели.

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В то же время миротворческая миссия, размещенная на территории Украины, будет иметь поддержку самолетов США, базирующихся в Румынии и Польше, которые будут реагировать на угрозы в случае необходимости. Кроме того, дополнительные сухопутные войска быстрого реагирования будут размещены на восточной границе ЕС, но не в Украине.

Напомним, Великобритания готова отправить истребители Typhoon для защиты неба Украины, чтобы помочь обеспечить мир. Британская миссия воздушного патрулирования может быть создана по образцу миссий НАТО, уже действующих в Балтийских странах.

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