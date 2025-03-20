Миротворческие силы в Украине, вероятно, будут включать авиацию и флот – детали от Bloomberg

Скорее всего, британские и французские миротворцы разместятся в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины.

На встрече глав Генштабов союзников в Лондоне партнеры согласовали, что для гарантирования мира в Украине понадобятся не только сухопутные войска, но и мощные подразделения военно-воздушных и военно-морских сил.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, около 30 преимущественно европейских стран предложили предоставить войска, самолеты, корабли, разведывательные данные или финансирование для так называемой "коалиции желающих".

Тем не менее, было непонятно, какие действия страны могли бы предпринять без прямой поддержки президента США Дональда Трампа и самой мощной армии мира.

Среди прочего, союзники обсудили вопросы размещения самолетов, в том числе британских Typhoon, их дозаправки и обслуживания. Военные планировщики обсудили, где будут заправляться самолеты, где они будут базироваться, как они вписываются в более широкую военную деятельность на местах и кто оказывает инженерную поддержку.

Они также обсудили, как заполнить "дыру", если войска стран НАТО будут перемещены в Украину, чтобы гарантировать, что восточный фланг Альянса не останется открытым.

Детали плана "коалиции желающих", по информации Bloomberg:

Британские и французские миротворцы будут размещены в крупных городах, портах и на критической инфраструктуре;

Патрульные корабли и минные тральщики будут присутствовать в Черном море;

Западная авиация (включая истребители Typhoon) и наземные части будут базироваться в Польше и Румынии.

Фото: Bloomberg Business

Ранее сообщалось, что британские спецподразделения готовятся к возможной миротворческой миссии в Украине.

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