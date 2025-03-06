Миротворцы в Украине: президент Польши предположил, на какой контингент согласится Россия

Президент Польши Анджей Дуда считает, что при необходимости мониторинг за прекращением огня в Украине может миротворческий контингент ООН. По его мнению, Россия на это согласится.

Об этом польский президент сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Интерфакс-Украина.

“Я не исключаю, что обе стороны согласятся на [миротворческие] силы ООН. Я считаю, что Россия согласится... Россия является членом ООН... Я не думаю, что они [россияне] будут против такого решения", — сказал Дуда.

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При этом президент Польши добавил, что такие меры не являются "абсолютно обязательными", но, по его мнению, может возникнуть необходимость размещения миротворческих сил и сил оперативного контроля на линии разграничения "суверенной, независимой и свободной Украины" с Россией.

Анджей Дуда также считает, что после подписания договора по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном Украина станет "стратегическим местом" для США, поэтому Соединенные Штаты будут защищать свои интересы. По его словам, для этого они не будут должны отправлять свои военные силы, а могут "обеспечить свои интересы другим способом".

Напомним, правительство Великобритании в среду, 5 марта, провело переговоры с представителями почти 20 стран, заинтересованных в участии в "коалиции добровольцев", возглавляемой Британией и Францией. Миссия коалиции – развертывание миротворческих сил в Украине после заключения мирного соглашения.

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