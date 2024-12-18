Миротворцы в Украине: Reuters ошеломило потенциальным количеством военных

Звучат разные оценки численности потенциальных миротворческих сил в Украине, многое будет зависеть от конкретной миссии этих бойцов.

Европа может привлечь около 100 тыс. военных для отправки в Украину в качестве миротворцев. Так называемые силы сдерживания могут быть сформированы коалицией из пяти-восьми стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

В статье говорится, что аналитики и официальные лица дают разные оценки численности потенциальных миротворческих сил в Украине, отмечая, что многое будет зависеть от конкретной миссии этих бойцов. Считается, что целесообразным было бы отправить около 40 тыс. европейских военных.

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По мнению австрийского военного эксперта Франца Штефана Гади, если будет действовать схема ротации, когда подразделения готовятся к развертыванию и возобновляются после него, к миротворческой миссии может быть привлечено около 100 тыс. военных.

Гади заметил, что "это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные войска". Кроме того, при таком сценарии государствам Европы придется сократить другие миссии. В частности, речь идет о миссии "по поддержанию мира на Балканах".

По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, миротворцы должны действовать под эгидой ООН. Однако другие чиновники считают, что это придаст России, постоянному члену Совета Безопасности Организации, слишком большое влияние.

Издание также обратило внимание на то, что Европе придется убедить США принять участие в этой операции или хотя бы в разведывательной и другой оперативной помощи.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует вынести на обсуждение лидеров ЕС вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины.

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