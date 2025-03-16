Миротворцы в Украине: сколько военных отправят западные страны — Стармер

На виртуальном заседании "коалиции желающих", состоявшемся в субботу, 15 марта, были обсуждены планы размещения в Украине западных миротворческих сил численностью более 10 000 военнослужащих.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает издание The Times.

По информации высокопоставленных правительственных источников, британский премьер-министр заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три государства, первоначально предлагавших предоставить наземные войска, хотя основная часть сил, вероятно, поступит из Великобритании и Франции.

Источники издания отказались предоставить более конкретную информацию о том, кто какой вклад внесет, поскольку это может "помочь России". Но источник добавил: "Это будет значительная сила со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая будет вносить вклад иным образом".

Военный источник сообщил, что размер окончательных сил составит более 10 000 военнослужащих. Около 35 стран согласились оказать оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии, которую называют "силами сдерживания". В случае прекращения огня между Россией и Украиной, присутствие этого контингента должно сдержать Владимира Путина от нового вторжения.

Напомним, на виртуальном саммите "коалиции желающих" была достигнута договоренность ускорить практическую работу для поддержания потенциального мирного соглашения. Британский премьер Кир Стармер заявил, что российский президент Владимир Путин "рано или поздно" будет вынужден сесть за стол переговоров.

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