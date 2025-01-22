Миротворцы в Украине: военный эксперт назвал идею нереальной

Сценарий введения в Украину миротворческих войск — каким бы он ни был, все равно нереален. Для привлечения западных солдат на урегулирование войны нужно иметь мандат от ООН или НАТО. И то, и другое одинаково нереально.

Такое мнение военный эксперт Владислав Селезнев высказал в комментарии "Украинскому радио".

"Чтобы получить мандат ООН, нужно получить согласие Российской Федерации, которое является постоянным членом Совета безопасности ООН. Нереально! Мандат под флагом НАТО так же нереально, потому что НАТО всячески избегает какой-либо причастности к российско-украинской войне", — пояснил он.

По его словам, численность введенного миротворческого контингента в таком случае должна быть колоссальна. Именно поэтому, отмечает Селезнев, не стоит "радовать себя иллюзиями" о миротворческих войсках в Украине в обозримой перспективе. Эксперт говорит, что "вероятнее всего, все проблемы нам придется решать самостоятельно".

Селезнев также считает нереальным вариант с прикрытием границы большим количеством западной ПВО. Ведь, говорит эксперт, война с РФ — "это в первую очередь наша забота, наша головная боль".

"Если бы наши западные партнеры были готовы именно на такой вариант задействования своих сил и средств, то мы бы видели хоть какое-то эхо на этот процесс. А так мы видим, что российские дроны и ракеты залетают на территорию стран НАТО, речь идет и о Румынии, и о Польше, а они не слишком спешат задействовать свою противовоздушную и противоракетную компоненту, чтобы те дроны и ракеты уничтожать", — заметил Селезнев.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Украина может выиграть войну с Россией. Впрочем, ЕС должен показать "фюреру" проиграющему Владимиру Путину и "остановить его перед тем, какие он нападет на кого-то из нас".

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