Мировая эскалация конфликтов: в СНБО назвали вероятные сроки завершения

Третья мировая война / © ТСН.ua

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Мировая эскалация может завершиться где-то к 2040 году. Именно мировая. Сейчас становится все больше напряжений во всех частях света и могут быть еще конфликты.

Такое мнение высказал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«Думаю, что вся эта мировая эскалация может завершиться где-то к 2040 году. Я говорю именно о мировой. Сейчас становится все больше напряжений во всех частях света и могут быть еще конфликты», — написал он.

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Коваленко отметил, что угроза войны в Европе через 4-6 лет также реальна как никогда, а именно в Балтии. По его словам, там могут воевать россияне вместе с кндровцами.

«Наша задача сейчас — выстоять и сохранить государство, мы справимся с этим в единстве. Единственный, кто сейчас не хочет мира, — это путин», — подчеркнул руководитель ЦПД.

По словам Коваленко, война вполне может идти во всех частях света в будущем, просто это не классическая война, которой нас учили в школах.

«Сейчас впереди бум ИИ вооружений и пока их не используют сполна на поле боя — ничего не будет», — резюмировал руководитель ЦПД.

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Ранее Коваленко заявлял, что у кремлевского диктатора Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведка имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года.