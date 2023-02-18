Мировое давление должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора - Зеленский

По словам президента, на следующей неделе должны быть весомые новости для безопасности Украины.

В Германии, в Мюнхене, 18 февраля продолжила работу конференция по безопасности. Это второй день конференции. Не просто украинская тема, а именно тема украинской приближающейся победы сегодня, очевидно, доминировала в дискуссиях на конференции.

Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку Украины, есть и сигналы об усилении оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочности поддержки Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 февраля.

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"Я благодарен всем лидерам за поддержку и за то, что было вчера. И за сигналы, которые сегодня были в Мюнхене. Подтверждающие, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста. И мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Мировое давление должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора", — отметил он.

По словам президента, на следующей неделе должны быть весомые новости для безопасности Украины.

"Кстати, наша дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этому — именно ускорению нашего движения. Ожидаем весомых новостей для Украины, нашей безопасности", — резюмировал он.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал свой прогноз относительно того, смогут ли ВСУ выгнать россиян с территории Украины до границ 91 года военным путем.

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