Мировой голод стал новым оружием Путина в войне: люди не смогут позволить себе продукты

Мировой голод стал новым оружием Путина в войне: люди не смогут позволить себе продукты

Когда человек не может себе позволить приобрести товар из-за высоких цен – это уже голод, по критериям ООН.

Украина поставляет на мировой рынок 48% масел, в списке экспортеров пшеницы в мире – на 5-м месте, Украина вторая среди экспортеров ячменя и третья по поставкам кукурузы, в частности, украинский зерновые идут в Евросоюз, Азию, Ближний восток и немного доходит до Америки, но это довоенные показатели, говорится в ТСН.

41 процент всего украинского экспорта – это агропродукция. В прошлом году объем торговли составил более 27 миллиардов долларов. Много это или мало? Для понимания правительство США направило на оборонную помощь Украине 23 миллиарда.

Сегодня в результате блокирования Россией украинского моря из портов ничего не трогается, где суммарно хранится 4 с половиной миллиона тонн зерновых. Работа шести портов остановлена, еще четыре захвачены русскими оккупационными войсками. Издание «Ройтерс», ссылаясь на замминистра сельского хозяйства Тараса Высоцкого, сообщает, что россияне из оккупированных портов могли похитить полтора миллиона тонн украинского зерна.

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Благодаря спутникам установлено, как российское судно с вероятно украденным украинским зерном прибыло отгружаться в Сирию.

В условиях заблокированных портов – единственный способ вывозить продукцию – это железная дорога, которая системно работает, несмотря на не менее системные атаки рашистских ракет. Однако даже три месяца транспортировки не достигают месячного показателя в прошлом году. И речь идет не только о зерне.

В условиях, когда аграрии по всей стране отчитываются об успешных, а это до 90 процентов площадей и более – возникает логичный вопрос дальнейшей доли выращенной продукции.

Сегодня на складах 15 миллионов тонн кукурузы при годовом потреблении 8. С новым урожаем будет добавлено еще 20 миллионов тонн. Похожая ситуация с подсолнухом. При потреблении на страну в один миллион тонн, на складах 7 миллионов, и планируется получить еще 10. Зерновые культуры сохраняются от 3 месяцев до одного года.

Продовольственный кризис 2022 года - новое оружие Путина: мировой голод

А еще до вторжения российских оккупантов доля Украины в поставке такого продукта как подсолнечный дробь составляла 54 процента. Его производят в процессе переработки семян подсолнечника и используют как подкормку животным. Им кормят птиц, животных и рыб. Мировым производителям найти альтернативу скажется на конечной цене для потребителя, и это может быть что угодно - от мяса до яиц.

Вероятно, поэтому в банке Англии уже прямо заявили — война в Украине спровоцировать апокалиптический рост мировых цен за последние 30 лет. И это лишь подтверждает, что угроза мирового голода из-за российского вторжения реальна.

Хотя бы потому, что когда человек не может себе позволить приобрести товар из-за высоких цен – это уже голод, по критериям ООН. Количество людей в последние годы только растет и одна из причин – высокие цены на продовольствие.

Путин, закрывая доступ к украинскому морю знал, на что он шел. Как минимум впервые за последнее время после публичного изгнания ему звонят по телефону лидеры Германии и Франции с просьбой разблокировать порты. В России успели намекнуть, что готовы обдумать такое предложение в обмен на ослабление санкций.

Пожалуй… 8 лет это мало, чтобы осознать, что заигрывание с Кремлем завершается еще большими проблемами — это во-первых. А во-вторых, вот такие условия даже из-за шантажа по ослаблению санкций полностью опровергают три месяца непрерывных заявлений, что санкции против России не работают.

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