Миру угрожает новая война: шокирующая статья The Telegraph

Отношения Египта с Израилем ухудшаются на фоне глобальных обвинений в том, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа.

Египет предупредил, что "готов ответить" оружием, если возникнут угрозы его безопасности после захвата израильской армией буферной зоны вдоль границы с сектором Газа.

Об этом пишет The Telegraph.

Даниэль Хагари, главный военный представитель ЦАХАЛа (израильской армии), заявил, что израильские силы получили "оперативный" контроль над так называемым "Филадельфийским коридором" – 14-километровой буферной зоной вдоль границы сектора Газа с Египтом.

"Филадельфийский коридор служил кислородной линией для ХАМАС, которую он регулярно использовал для контрабанды оружия в район сектора Газа", — сказал Хагари.

Филадельфийский коридор был единственной сухопутной границей сектора Газа, которую Израиль до сих пор не контролировал напрямую.

По данным западных СМИ, отношения между Израилем и его ключевым арабским союзником Египтом в настоящее время ухудшаются. После захвата ЦАХАЛом буферной зоны Египет предупредил Израиль, что "без колебаний ответит военным путем", если почувствует, что его безопасность находится под угрозой.

При этом Израиль заявляет, что в Филадельфийском коридоре имеется как минимум 20 туннелей, используемых ХАМАСом для трафика контрабанды.

"Израиль использует эти обвинения, чтобы оправдать продолжение операции в палестинском городе Рафах и продление войны в политических целях", – заявил в ответ высокопоставленный египетский источник, отрицая существование этих туннелей.

Всего несколько дней назад египетские войска, дислоцированные на границе с сектором Газа, открыли огонь по израильским силам, действующим в Рафахе. В результате столкновения был убит египетский солдат.

Журналисты отмечают, что инцидент мог быть "местью за гуманитарный кризис" в секторе Газа, который усиливается после захвата Филадельфийского коридора.

"Израиль и Египет по-прежнему идеологически едины в цели ликвидации ХАМАСа, но на фоне глобальных обвинений в том, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа, в результате которого (по данным Минздрава сектора Газа) за 7,5 месяцев было убито 36 000 палестинцев, Египту становится все труднее вставать на сторону своего соседа", – отмечают авторы статьи.

Напомним, в Израиле заявили, что война в Газе продлится по меньшей мере до конца года. Цель предстоящих семи месяцев военных действий – полное уничтожение правления ХАМАС на находящейся в осаде палестинской территории.

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