Мишель в разговоре с лидером КНР напомнил, что Россия является агрессором и продолжает атаковать Украину

ЕС и Китай обсудят пути разрешения ситуации и поддержания принципов международного права.

Страны Евросоюза должны совместно с Китаем работать ради достижения мира и стабильности на основе принципов, прописанных в ООН, а Россия как раз нарушает этот документ, атакуя Украину и посягая на территориальную целостность и суверенитет.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.

Мишень отметил, что отношения между Евросоюзом и Китаем очень важны для обеспечения стабильности и мира.

"Пока мы говорим, Россия продолжает атаковать Украину, серьезно нарушает Хартию ООН и территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул Мишель.

Он добавил, что хотел бы обсудить с лидером Китая пути разрешения ситуации и поддержания принципов международного права.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Китай обсуждают строительство тоннеля, который соединит Крым с государством-агрессором.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай обвинил США в серьезном нарушении суверенитета.

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