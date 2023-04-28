Мишени террористов — мирные люди и объекты: Зеленский о массированной ночной атаке по Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ночную атаку российской армии в ночь на 28 апреля. Он назвал Россию государством-террористкой и подчеркнул, что "не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности".

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram/

По словам Зеленского, в Умани Черкасской области российские ракеты повредили около 10 многоквартирных домов. В одной многоэтажке полностью уничтожен подъезд.

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов – мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди них ребенок. Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора", — говорится в сообщении президента.

Зеленский подчеркнул, что террор РФ получит справедливый ответ от Украины и мира за свои действия. Также он поблагодарил украинских военных за защиту украинцев.

"Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному кафиру избежать ответственности", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, ночью 28 апреля в Умани Черкасской области была объявлена воздушная тревога. Во время "тревоги" россияне ударили по городу ракетами. Известно, что две ракеты повредили три многоэтажки.

По состоянию на 09:02 погибли шесть человек, сообщили в ОВА. Еще девять человек оказались в больнице. Поисково-спасательные работы на месте ракетных ударов продолжаются.

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