По информации росСМИ, гражданин США два года сообщал россиянам информацию после чего тайно был вывезен в Москву.

Гражданин США, тайно вывезенный с востока Украины российскими спецназовцами после того, как он помогал Кремлю атаковать украинских солдат, заявил в субботу в Москве, что попросил предоставить ему российское гражданство.

Об этом пишет Reuters.

"Меня зовут Дэниел Мартиндейл. Вот мой паспорт. Он прошел со мной войну, вы можете видеть, в каком он состоянии", — заявил он на пресс-конференции, показав какой-то документ, похожий на сильно потрепанный паспорт США.

Он заявил, что его никто не принуждал помогать россиянам и что он хочет получить российское гражданство. Мартиндейл также заявил, что верит в победу России над Украиной.

Посольство США в Москве пока не прокомментировало ситуацию.

Мартиндейл, который, по его словам, работал миссионером, заявил, что въехал на территорию Украины из Польши в начале 2022 года, всего за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ.

"Я давно хотел поехать в Россию, и я понял, что это тот момент, которого я ждал", — сказал он.

Неназванный источник в российской разведке, которого цитирует государственное информационное агентство "РИА Новости", сообщил, что Мартиндейл в течение двух лет предоставлял российским военным информацию о расположении объектов украинской критической инфраструктуры. Никаких дополнительных подробностей относительно информации, которую он передал России, не разглашается.

Мартиндейл сообщил, что, находясь на Украине, он установил контакт с российскими кураторами через приложение Telegram и передавал им информацию из Донецкой области.

"Последние два года я делал все, чтобы спасти жизни российских солдат и обеспечить хоть какое-то будущее для россиян на Украине. Я хотел бы продолжать это делать", — сказал он.