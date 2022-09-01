Миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на интенсивный обстрел

Миссия МАГАТЭ планирует посетить ЗАЭС и встретиться с ее персоналом.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утром 1 сентября отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле со стороны России.

Об этом сообщает Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знала об "увеличении военной активности в этом районе", но планирует посетить объект и встретиться с его персоналом.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", — сказал Гросси.

Напомним, российская армия с пяти утра 1 сентября начала обстрелы Энергодара в Запорожской области. Оккупанты бьют из минометов, автоматов, а также задействовали авиацию. Известно о погибших и раненых в результате атак.

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