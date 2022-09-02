Миссия МАГАТЭ под обстрелом попала на ЗАЭС: сможет ли визит приблизить освобождение крупнейшей атомной станции Европы

Этот визит делегации МАГАТЭ экстраординарный, ведь за всю историю существования атомной энергетики представители организации впервые едут на атомную электростанцию, захваченную чужеземцами, туда, где нарушены все столбы безопасности, составленные самим же агентством, говорится в ТСН.

Риск этой операции глава миссии – генеральный директор Рафаэль Гросси четко отдавал себе отчет. И об этом он заявил на рассвете перед выездом из столицы. «Это очень комплексная операция, мы направляемся в зону боевых действий, на оккупированной территории. Одно из требований – получить четкие гарантии безопасности от всех сторон», – заявил он.

Чего стоит слово россиян и их ставленников в оккупированных городах – делегаты сразу поняли. Вот один из примеров. Пока колонна брендированных авто двинулась в направлении станции, так называемые власти оккупированной части Запорожской области заявили, что не будут давать миссии спецпропусков для быстрого прохождения постов.

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В состав делегации вошли специалисты из 14 стран, работающих в центральном офисе МАГАТЭ в Вене. Во главе группы – сам генеральный директор Рафаэль Гросси. Его миссия техническая, заявил Гросси, отвечая на вопрос ТСН о том, насколько они могут способствовать деоккупации станции.

«Это дело политической воли. Это дело, над которым должны работать находящиеся в этом конфликте страны. В частности, Российская Федерация, которая оккупировала это место. Но моя миссия, я считаю ее очень важной, моя миссия – техническая. Мы должны предупредить любую возможность ядерной аварии, попытаться сохранить крупнейшую атомную электростанцию в Европе, не только Украины. Вот на чем мы сконцентрируемся», – говорит Гросси.

Но сначала делегации пришлось сконцентрироваться на собственной безопасности и снова почувствовать на себе достойные гарантии россиян. С самого утра рашисты обстреливали согласованный заранее маршрут. Достается городу Энергодар и Запорожской атомной станции – из-за обстрелов там снова отключился 5 энергоблок. Захватчики традиционно обвиняют Украину в провокациях. Однако на этот раз жители города-спутника ЗАЭС собственными глазами видели, кто именно стирает в пепел их дома и сами сняли российские вертолеты, авиацию, артиллерию и минометный огонь. Трогаться в таких условиях представителям МАГАТЭ просто запретили.

«Они с утра пытались дважды проехать на территорию. И с первого раза они могли лично видеть, что здесь происходило. Были прилеты артиллерии накрывавшей высоту рядом с машинами, поэтому ради сохранения человеческой жизни были вынуждены завернуть их и заставить ждать», — говорят в службе безопасности.

Делегаты ждали около трех часов. Впрочем, ситуация остается напряженной. В конце концов, директор Гросси делает заявление, что, несмотря на все оговорки, они двинутся дальше на свой страх и риск. «Конечно, мы несем всю ответственность по нашему маршруту. Держу коммуникацию с региональным военным командованием, генерал любезно позвонил по телефону мне. И мы получили от него подтверждение. Конечно мой друг министр энергетики здесь, чтобы сказать это, мы ждем более 3 часов, прежде чем начать работу», — говорит глава миссии.

Но обеспокоенность украинской стороны оказалась небезосновательной. Как только колонна автомобилей приблизилась к серой зоне, послышалась стрельба со стороны оккупантов.

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По предварительной договоренности, между президентом Украины и директором Гросси сопровождать миссию до самой станции были журналисты. Однако в последний момент МАГАТЭ раздумали брать с собой независимые медиа. Вместо этого все увидели кадры, как г-на Рафаэля Гросси на захваченной россиянами ЗАЭС сопровождает представитель «Росатома» в окружении российских пропагандистов. ТСН выяснила, что это помощник генерального директора "Росатома" — Ренат Корчава. Его на ЗАЭС отправили три месяца назад следить за украинским персоналом. Как по старой методичке, он убеждал главу МАГАТЭ, что на территории станции нет российских войск. Но уже впоследствии оккупанты засветили российскую военную технику в машинном зале энергоблока. Экспертам они объяснили, так обеспечивают радиационную и химическую защиту станции. Да и вооруженных солдат в русской форме делегаты видели немало.

Насколько объективным будет отчет миссии – пока вопрос, ведь непонятно, насколько свободно эксперты смогут передвигаться по станции. Из того, что удалось узнать и увидеть – от них ни на шаг не отходил представитель «Росатома». Для директора МАГАТЭ визит на оккупированную станцию длился всего пару часов. Уже к вечеру он вернулся на подконтрольную Украине территории под впечатлением от увиденного. И впервые за последние шесть месяцев он назвал войну в Украине войной, а не ситуацией. «Физическая цельность станции повреждена несколько раз. Это реальность, мы должны это признать. И это то, что не может больше продолжаться, где бы вы ни находились, на какой бы стороне ни были, чтобы вы не думали об этой войне, мы должны осознать, это вещи, которые должны происходить. Это должно быть остановлено», – заявил он.

Существует только один способ это остановить – выгнать оокупантов вон. Это позиция президента Украины, которую он озвучил в своем вечернем обращении. «Когда, наконец, с территории Запорожской АЭС выйдут российские военные, когда они заберут свое оружие и боеприпасы, когда они прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации, Запорожская станция сможет вернуться к совершенно безопасной работе, которая под контролем Украины была всегда», — говорит Зеленский.

Сейчас на Запорожской атомной электростанции остаются работать несколько экспертов МАГАТЕ для глубокой технической работы за рубежом. По результатам их работы агентство должно составить отчет, но каким он будет — пока не понимают, кажется, даже те, кто там остался, потому что в подобных условиях никогда не работали.

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