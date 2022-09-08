Миссия ООН должна прибыть в Оленовку, где оккупанты убили украинских пленных

В ООН заявили, что рассчитывают на дальнейшую поддержку Украины и России по этому вопросу.
Миссия ООН должна в ближайшие дни прибыть в оккупированную Оленовку в Донецкой области, где захватчики казнили украинских военнопленных.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, передает "Европейская правда".
"Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Оленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения", — сказала Ди Карло.
Главой миссии назначен генерал Карлос Альберто де Сантос Крус. С ним выезжает команда экспертов.
"Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", — отметила представитель ООН.
Ранее ООН создала комиссию для расследования теракта в Оленовке.
Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.
В результате взрыва погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.
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