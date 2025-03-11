Миссия ВСУ на Курщине продолжается: операция еще не завершена – Гетьман

Если возникнет угроза окружения, никто не будет держаться за Курщину.

Украинские военные продолжают выполнять боевые задачи в Курской области, и операция еще не завершена.

Об этом заявил военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире "КИЕВ24".

По его словам, Курская операция дает Украине как политические, так и военные преимущества, поскольку позволяет сковывать гораздо большие силы противника в соотношении 1 к 8. Он подчеркнул, что это возможно только за счет маневра на территории врага.

"Если возникнет угроза окружения, никто не будет держаться за Курщину, об этом заявлялось еще в начале операции", – пояснил Гетьман.

Он также подчеркнул, что военное руководство неоднократно отмечало: это рейдовая операция, и когда придет время, украинские силы могут перегруппироваться, покинуть это направление и продолжить действия в другой области.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, накануне посетивший зону операции, сообщил, что в настоящее время угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет, а военные своевременно осуществляют маневры на выгодные рубежи обороны.

Напомним, россияне в Курской области атакуют по всему периметру. На севере они пробуют наступать с правого и левого флангов. Враг пытается этот плацдарм "задавить", используя для этого все средства.