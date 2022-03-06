Митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной

Отдельно Предстоятель Православной Церкви также обратился к руководителям Московского патриархата в Украине.
Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Эпифаний обратился к международному сообществу с призывом закрыть небо над Украиной и сделать все возможное, чтобы обстрелы и бомбежки прекратились.
Об этом в Фейсбуке написал архиепископ Черниговский Евстратий Зоря.
По словам Митрополита Эпифания, в ходе российского нападения на Украину объектами обстрелов наряду с мирной инфраструктурой и жилыми домами стали также и храмы. Под угрозой атаки оказалась даже самая большая духовная святыня – собор Софии Киевской. Отовсюду поступают сообщения об обстрелах храмов, даже тех, где нашли убежище беженцы.
"Как Предстоятель я обращаюсь к русским убийцам – не увеличивайте меру своего преступления уничтожением святынь, особенно когда вы лицемерно оправдываете себя "защитой Церкви". Я обращаюсь к международному сообществу и особенно к религиозным лидерам – преподнесите свой голос в сопротивлении очередному преступлению России. Словом и делами сделайте все возможное, чтобы обстрелы и бомбежки остановились", — подчеркнул Митрополит Эпифаний.
Отдельно Предстоятель Православной Церкви Украины также обратился к руководителям Московского патриархата в Украине: "Разве вы не видите, как обстреливают города на севере, востоке, юге Украины, как от взрывов погибают среди прочих и те, кто считает вас своими пастырями? Громко требуйте от России, от Московского патриарха остановить варварские обстрелы! Не прячьтесь за всеобщими пожеланиями мира, но говорите правду, как заповедал Господь".
Митрополит Эпифаний присоединился к миллионам украинцев, обратившихся к свободному миру: "Закройте небо над Украиной! Путин и так считает, что воюет на нашей земле "с Америкой и НАТО".
"Русский диктатор уже воюет с вами, он уже напал на вас. Поэтому, защищая Украину, наших людей, детей, наши дома и храмы, вы защищаете самих себя", — заявил Предстоятель Православной Церкви Украины.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.