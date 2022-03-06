Митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной

Отдельно Предстоятель Православной Церкви также обратился к руководителям Московского патриархата в Украине.

Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Эпифаний обратился к международному сообществу с призывом закрыть небо над Украиной и сделать все возможное, чтобы обстрелы и бомбежки прекратились.

Об этом в Фейсбуке написал архиепископ Черниговский Евстратий Зоря.

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По словам Митрополита Эпифания, в ходе российского нападения на Украину объектами обстрелов наряду с мирной инфраструктурой и жилыми домами стали также и храмы. Под угрозой атаки оказалась даже самая большая духовная святыня – собор Софии Киевской. Отовсюду поступают сообщения об обстрелах храмов, даже тех, где нашли убежище беженцы.

"Как Предстоятель я обращаюсь к русским убийцам – не увеличивайте меру своего преступления уничтожением святынь, особенно когда вы лицемерно оправдываете себя "защитой Церкви". Я обращаюсь к международному сообществу и особенно к религиозным лидерам – преподнесите свой голос в сопротивлении очередному преступлению России. Словом и делами сделайте все возможное, чтобы обстрелы и бомбежки остановились", — подчеркнул Митрополит Эпифаний.

Отдельно Предстоятель Православной Церкви Украины также обратился к руководителям Московского патриархата в Украине: "Разве вы не видите, как обстреливают города на севере, востоке, юге Украины, как от взрывов погибают среди прочих и те, кто считает вас своими пастырями? Громко требуйте от России, от Московского патриарха остановить варварские обстрелы! Не прячьтесь за всеобщими пожеланиями мира, но говорите правду, как заповедал Господь".

Митрополит Эпифаний присоединился к миллионам украинцев, обратившихся к свободному миру: "Закройте небо над Украиной! Путин и так считает, что воюет на нашей земле "с Америкой и НАТО".

"Русский диктатор уже воюет с вами, он уже напал на вас. Поэтому, защищая Украину, наших людей, детей, наши дома и храмы, вы защищаете самих себя", — заявил Предстоятель Православной Церкви Украины.