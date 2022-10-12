Митрополит одной из епархий УПЦ МП поддерживал РФ и распространял пропагандистскую литературу – СБУ

В Винницкой области СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах России.

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию России и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.

"Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника", — говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных постройках правоохранители изъяли печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Церковь и война

Патриарх Российской православной церкви Кирилл (Гундяев), поддерживающий войну России против Украины, пообещал всем мобилизованным россиянам, погибшим в Украине, вечную жизнь в раю.

Луганские епископы УПЦ МП встретились с предводителем "ЛНР", заявив, что общение с террористом "прошло в теплой атмосфере единства и взаимопонимания".

Также в Лимане, который недавно был деоккупирован ВСУ, семья священника УПЦ МП встречала российских военных с хлебом и солью. Священнослужителя ранее задерживали правоохранители из-за его содействия террористам.

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