Митрополит одной из епархий УПЦ МП поддерживал РФ и распространял пропагандистскую литературу – СБУ

В Винницкой области СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах России.
Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию России и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.
"Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника", — говорится в сообщении.
Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных постройках правоохранители изъяли печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу.
В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.
Церковь и война
Патриарх Российской православной церкви Кирилл (Гундяев), поддерживающий войну России против Украины, пообещал всем мобилизованным россиянам, погибшим в Украине, вечную жизнь в раю.
Луганские епископы УПЦ МП встретились с предводителем "ЛНР", заявив, что общение с террористом "прошло в теплой атмосфере единства и взаимопонимания".
Также в Лимане, который недавно был деоккупирован ВСУ, семья священника УПЦ МП встречала российских военных с хлебом и солью. Священнослужителя ранее задерживали правоохранители из-за его содействия террористам.
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