Mitsubishi Electric прекращает поставку своей продукции на российский рынок

Более 140 компаний выходят из российского рынка.

Японская многонациональная компания по производству электроники и электрического оборудования Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции на российский рынок из-за вторжения России в Украину.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день. В ответ на агрессию РФ ряд компаний заявил о выходе из страны.

Так, по состоянию на 10 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

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